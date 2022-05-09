Путін згадав про "спецоперацію" в Україні на параді в Москві

У Москві в ці хвилини проходить парад Перемоги. У своїй промові керівник Кремля Володимир Путін згадав "спецоперацію" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію параду в Москві.

"У ці дні ви боретеся за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини Росії. Росія дала попереджувальну відсіч агресії, це було вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення. Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією Росії борються на своїй землі", - заявив Путін.

Він також звернувся до військовослужбовців РФ.

"Звертаюся до військовослужбовців РФ і ополченців Донбасу, ви боретеся за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам і карателям", - заявив російський диктатор.