Путін згадав про "спецоперацію" в Україні на параді в Москві

У Москві в ці хвилини проходить парад Перемоги. У своїй промові керівник Кремля Володимир Путін згадав "спецоперацію" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію параду в Москві.
"У ці дні ви боретеся за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини Росії. Росія дала попереджувальну відсіч агресії, це було вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення. Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією Росії борються на своїй землі", - заявив Путін.
Він також звернувся до військовослужбовців РФ.
"Звертаюся до військовослужбовців РФ і ополченців Донбасу, ви боретеся за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам і карателям", - заявив російський диктатор.
Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін готовий до подвоєння ставок у війні проти України, оскільки не вірить в поразку своєї армії.
А держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Путін намагається спотворити історію, щоб виправдати війну проти України.
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