Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, - Вітренко

Президент РФ Володимир Путін спеціально не дозволяє "Газпрому" нарощувати прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу. Пропускна спроможність української ГТС дозволяє на рік постачати на європейський ринок до 140 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко .

"Цього року заброньовано 40 млрд кубів (російським "Газпромом", - ред.) не тому що щось сталося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу",- сказав Вітренко.

За його словами, президент РФ спеціально зменшує прокачування російського газу через територію України, щоб шантажувати Європу.

"Пропускна спроможність української ГТС для транзиту перевищує 130 - 140 млрд кубометрів - це те, що ми можемо транспортувати. Ми можемо ще більше, але потрібно бути просто додати додаткове обладнання", - додав глава НАК.

Вітренко зазначив, що зараз для України надлишкова потужність ГТС - резерв стійкості системи. Як приклад він навів ремонт однієї з п'яти вихідних труб. При цьому, уточнив він, ремонтні роботи проводилися без зупинки транзиту газу.

Росіяни ж використовують ремонти і діагностику своєї газотранспортної системи для тиску на Європу, з метою прискорити запуск "Північного потоку-2". Українська ГТС в цьому плані набагато надійніше і на це вказує офіційна статистика.

"Тому це просто виправдання Путіна, оскільки він не може називати речі своїми іменами", - резюмував Вітренко.