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Путин указом вызывает российских резервистов на военное собрание

Пятница 01 марта 2024 21:30
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Путин указом вызывает российских резервистов на военное собрание Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан России, находящихся в запасе, на военное собрание в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина.

"Постановляю призывать в 2024 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации", - сказано в указе.

Данный документ вступает в силу с момента опубликования, то есть – с 1 марта 2024 года.

Россияне заявляют, что это собрание якобы "является частью плановых ежегодных мероприятий" и направлено на повышение боевой подготовки резервистов. А участие в них принимают обычно те, кто получил воинские звания во время срочной службы или учебы в вузе. Обучение обычно длится 2 месяца.

Согласно указу, резервисты будут проходить собрание по:

  • вооруженных силах;
  • войсках нацгвардии;
  • спасательных военных формированиях министерства чрезвычайных дел;
  • органах государственной охраны;
  • Федеральная служба безопасности.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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Мобилизация в России Война России против Украины
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