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Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу: вперше чую, я з ним поговорю

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Москва, Субота 13 листопада 2021 11:52
Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу: вперше чую, я з ним поговорю Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін нічого не чув про погрози лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Євросоюзу. Але поговорить з ним про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем за останній час, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", - заявив Путін в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Росія 24".

За його словами, Лукашенко в принципі може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.

"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не в серцях це сказав", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив перекрити транзит вантажів і газу через територію Білорусі, якщо Європейський союз прийме рішення про нові санкції.

У Брюсселі вже заявили, що не дозволять йому залякати Європу.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін
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