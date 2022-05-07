Путін подвоює ставки, аби досягти прогресу у війні, - директор ЦРУ

У ЦРУ вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до подвоєння ставок у війні проти України. Він не вірить у програш своєї країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Він перебуває в такому стані, коли не вірить, що може дозволити собі програти. Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння зусиль все ще дозволить йому досягти прогресу", - заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля, згідно з даними видання Reuters, пошле заходу попередження про "судний день" під час параду Дня перемоги 9 травня.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, Володимир Путін може відправити війська з параду прямо в Україну.

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