RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін подвоює ставки, аби досягти прогресу у війні, - директор ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У ЦРУ вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до подвоєння ставок у війні проти України. Він не вірить у програш своєї країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Він перебуває в такому стані, коли не вірить, що може дозволити собі програти. Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння зусиль все ще дозволить йому досягти прогресу", - заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля, згідно з даними видання Reuters, пошле заходу попередження про "судний день" під час параду Дня перемоги 9 травня.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, Володимир Путін може відправити війська з параду прямо в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяЦРУ