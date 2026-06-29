ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин в четвертый раз за время войны увеличивает количество личных охранников

17:09 29.06.2026 Пн
2 мин
До полномасштабного вторжения численность ФСО не меняли почти 13 лет
aimg Валерий Ульяненко
Путин в четвертый раз за время войны увеличивает количество личных охранников Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличивает численность центрального аппарата своей охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".

Соответствующий проект указа был обнародован на российском портале нормативно-правовых актов. Документ должен вступить в силу уже с 1 июля.

Согласно тексту, предельная численность военнослужащих и гражданских служащих в центральном аппарате Федеральной службы охраны (ФСО) вырастет с 785 до 812 человек. Главной задачей этого ведомства является персональная охрана президента РФ, членов его семьи и премьер-министра.

До начала полномасштабного вторжения в Украину руководство России почти 13 лет не расширяло центральный аппарат ФСО. Предыдущие изменения вносились еще в марте 2010 года, после чего численность долгое время оставалась неизменной.

Во время войны указы о расширении центрального аппарата ФСО принимались исключительно в конце или начале года.

В частности, 31 декабря 2022 года Путин увеличил штат службы с 725 до 760 человек. Следующее расширение произошло в январе 2024 года, когда диктатор утвердил сразу два этапа увеличения количества охранников: сначала до 775 человек, а с 1 января 2025 года - до 785 работников.

Напомним, ранее Путин заявил о якобы "окружении" украинских военных в районе Старого Оскола. В то же время в своем заявлении он перепутал реку Оскол с городом Старый Оскол, расположенный в Белгородской области РФ.

Также аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что диктатор сознательно формирует ошибочное впечатление об успехах армии РФ и преувеличивает потери и неудачи ВСУ. По мнению экспертов, таким образом, Кремль пытается обосновать продолжение войны и поддерживать соответствующие нарративы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация
Новости
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Аналитика
Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина
Виктор ОлифировАналитик, историк Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина