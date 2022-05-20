Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов

Президент Російської Федерації Володимир Путін потрапив у глухий кут. Голова Кремля не може визнати поразку, щоб його країна не втратила статусу "сильної й великої держави".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв'ю для The New York Times.

" Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити", - відзначив Буданов.

За словами голови розвідки України, його також вражає й поведінка Путіна. Як він зауважив, голова Кремля мав багато варіантів розвитку сценарію перед початком війни, однак він обрав найгірший для Росії варіант.

"Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", - додав Буданов.