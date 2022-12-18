Путин трижды переносил начало вторжения в Украину, - разведка

По словам Скибицкого, Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", – объясняет заместитель главы ГУР.

Он рассказывает, что в конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

"Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались", - добавил Скибицкий.

Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели РФ провалились, они не смогли оцепить Киев, а также не смогли взять Сумы, Чернигов или Харьков.