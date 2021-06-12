Путін: Трамп - надзвичайно талановита людина, а Байден займається кар'єрою

Він зазначив, що Трамп і Байден кардинально відрізняються один від одного.

"Я вважаю, що колишній президент США пан Трамп - надзвичайна людина, талановита людина, інакше він не став би президентом США. Він яскрава людина. Вам може він сподобатися чи ні. Але він не походив із американського істеблішменту, він раніше не був частиною великої політики, а комусь це подобається, комусь це не подобається, але це факт", - сказав Путін.

Путін назвав Байдена людиною, яка займається кар'єрою і практично все своє повноліття провів у політиці.

"Це інший тип людини, і я дуже сподіваюся, що так, є деякі переваги, деякі недоліки, але не буде жодних рухів, заснованих на імпульсах від імені президента США", - сказав Путін.