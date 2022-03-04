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Путін тотально недооцінив силу української армії, - Столтенберг

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент РФ Володимир Путін тотально недооцінив українську армію. Зокрема, в можливості опору російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку Столтенберг зробив на брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу.

"Путін тотально недооцінив силу української армії, яка змогла чинити опір, відтісняти, сповільнювати просування сил РФ. Це перш за все результат хоробрості української армії і українського народу і керівництва України, президента Зеленського", - заявив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ПутінНАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України