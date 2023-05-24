Путин и Пригожин возглавляют список людей, которых Украина хочет ликвидировать, - ГУР

У него спросили, пытается ли Украина ликвидировать Путина.

"Он замечает, что мы все ближе к нему приближаемся, но, может, он тоже боится быть убит своими. Многие люди в России все еще поддерживают эту "спецоперацию", но благодаря соцсетям и проверке телефонов мы знаем, что сейчас так много россиян погибло, что это пугает людей", - ответил он.

Кроме того, Скибицкий отметил, что Украина пытается убить основателя ЧВК "Вагнера" ​​Евгения Пригожина.

У него также спросили, кто возглавляет список людей, которых Украина хочет ликвидировать.

"Путин, потому что он координирует и решает, что происходит. Но в конце концов каждому придется ответить за свои действия. Начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали атаку и теперь не могут вернуться назад", - сказал представитель ГУР.

Скибицкий также упомянул о так называемом лидере Чечни Рамзане Кадырове. Так, в первые месяцы полномасштабной войны он "был повсюду", но сейчас, по словам представителя ГУР, он понял, что стратегически путинский режим уже проиграл.

В условном списке также значится командующий российским вторжением Сергей Суровикин и российские командиры, которые заходили в Украину, думая, что они будут на параде.

У него спросили, где проходит граница этого списка - рассматривается ли возможность ликвидации гражданских, как олигархов или пропагандистов.

"Мы воюем и это наши враги. Если важная фигура производит и финансирует для них оружие, то ее ликвидация спасла бы жизнь многим мирным жителям... Согласно международным конвенциям, это законная цель", - сказал представитель украинской разведки.

Путин - законная цель

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Путин вполне законная цель для Украины. Украинский разведчик считает теоретически возможной ликвидацию диктатора, но не видит в этом целесообразности. Поэтому Украина пока не предпринимает попыток его уничтожения.

Буданов также заявлял, что Путин серьезно болен, но успеет увидеть победу Украины до своей смерти.

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