Путин озабочен экономикой РФ на фоне угрозы новых санкций Трампа, - Reuters

По словам двух источников, знакомых с позицией Кремля, оценка ситуации в российской экономике способствовала формированию мнения среди части российской элиты о желательности урегулирования войны путем переговоров.

Трамп пообещал быстро прекратить войну. На этой неделе он заявил, что в отношении России вероятны дополнительные санкции, а также пошлины, если Путин не пойдет на переговоры, добавив, что Россия движется к "большим проблемам" в экономике.

Всего за несколько дней до инаугурации Трампа администрация президента США Джо Байдена ввела самый широкий пакет санкций, направленных против доходов России от продажи нефти и газа. Как заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, это предоставит Трампу рычаг влияния на любых переговорах, оказав экономическое давление на Россию.

"Цели войны достигнуты"

В прошлом году Россия добилась самых значительных территориальных приобретений с первых дней войны и теперь контролирует почти пятую часть Украины.

По словам одного из источников, знакомых с позицией Кремля, Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослабление украинской армии.

По словам источника, Путин также осознает, какое давление война оказывает на экономику, упомянув "действительно большие проблемы", такие как влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП в этом году, что составляет треть бюджетных расходов. Расходы были инфляционными. Наряду с нехваткой рабочей силы в военное время, это привело к росту заработной платы.

Вдобавок к этому правительство стремилось увеличить налоговые поступления, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Экономика России, движимая экспортом нефти, газа и полезных ископаемых, за последние два года продемонстрировала рост, несмотря на многочисленные раунды западных санкций, введенных после вторжения России на Украину в 2022 году.