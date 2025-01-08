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Военную экономику Путина в 2025 году ждут проблемы, - Bloomberg

Украина, Среда 08 января 2025 13:23
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Военную экономику Путина в 2025 году ждут проблемы, - Bloomberg Фото: Путин и Наббиуллина (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Вторжение президента Владимира Путина в Украину вызвало экономический рост в России, основанный на правительственном стимулировании. Почти три года спустя появляются признаки того, что пора платить по счетам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в публикации, сочетание рекордно высоких процентных ставок и сохраняющейся инфляции все больше ставит под угрозу прогнозы на 2025 год.

"Относительно хороший период для российской экономики, который базировался на ранее накопленных ресурсах, закончился", - сказал Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный чиновник Центробанка. По его словам, высокая инфляция съедает весь этот кратковременный рост.

Вдобавок ко всему, Россия сталкивается с санкциями, недавним ослаблением валюты, неясными перспективами цен на нефть и перспективой того, что ее крупнейший торговый партнер, Китай, не сможет самостоятельно избавиться от серьезных экономических проблем.

Центральный банк прогнозирует резкое снижение темпов роста в 2025 году до 0,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,5-4% в прошлом году, а инфляция вернется к целевому показателю в 4% только в 2026 году.

Хотя прогноз Министерства экономики более радужный и дает рост на уровне 2,5% в этом году, Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что охлаждение экономики является частью плана правительства, направленного на "стабилизацию" инфляции.

Экономике пока удалось немного набрать обороты, несмотря санкции, а также относительно высокие зарплаты, которые помогли ослабить общественное недовольство войной.

Высокие процентные ставки не смогли сдержать рост цен, превысивший целевой показатель более чем в два раза. Тем не менее, Банк России в декабре сохранил ключевую процентную ставку на уровне 21%, что выше, чем сразу после вторжения.

Решение не повышать стоимость заимствований было принято после усиления критики со стороны бизнес-сообщества, заявлявшего, что банковское лекарство от инфляции стало более вредным, чем сама болезнь, и может спровоцировать волну банкротств.

Это будет "год затягивания поясов", - сказала Софья Донец, экономист T-Investments. По словам Донец, обвал стоимости сырой нефти является одним из самых больших рисков для экономики в 2025 году. Если цена пойдет еще ниже, государству придется пойти на жертвы, сказала она.

Военную экономику Путина в 2025 году ждут проблемы, - Bloomberg

Война

Еще одним неизвестным является сама война. Аналитики Промсвязьбанка заявили, что быстрое окончание конфликта, которое пообещал будущий президент США Дональд Трамп, может помочь укрепить рубль и вернуть иностранных инвесторов и экспортные доходы в Россию.

Свою лепту вносят также существенное ослабление рубля по отношению к доллару и проблемы с трансграничными платежами, возникшие из-за угроз санкций США.

"Риск рецессии также самый высокий за последние три года", - сказал Донец. "В некоторых кварталах рост может быть отрицательным в следующем году. На данный момент наш основной прогноз - это по-прежнему рост к концу следующего года, чуть ниже 1%".

Тем временем Украина прекратила транзит природного газа через свою территорию, и хотя экономический эффект, скорее всего, будет незначительным, по оценкам различных аналитиков, это все равно может обойтись России примерно в 0,2-0,3% ВВП.

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