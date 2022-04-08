"Путін будує власну клітку": глава Міноборони засудив удар по вокзалу Краматорська

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес засудив ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську . Він додав, що Путін його генерали ведуть війну проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Нанесення ударів по цивільній інфраструктурі є військовим злочином",- цитує агентство заяву Уоллеса на пресконференції в Румунії.

За його словами, удар по вокзалу Краматорська було завдано високоточними ракетами, які були націлені на людей, які намагаються знайти безпечний притулок. Уоллес додав, що це не перший випадок, коли російські окупанти обстрілюють мирне населення і цивільні об'єкти.

Глава Міноборони підкреслив, що Путін і його генерали - прагнуть вивести війну проти цивільних осіб, житлових районів і цивільної інфраструктури країни. Він додав, що є докази, що вказують на ряд військових злочинів, скоєних Росією.

"Що б не відбувалося в Україні, ми не повинні дозволити міжнародній спільноті забути про те, що сьогодні Путін будує навколо себе власну клітку", - підсумував Уоллес.