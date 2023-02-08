Путин относится к РФ, как к ферме по производству пушечного мяса, - Кислица

Военное поражение России неизбежно, если оно не выполнит требования Генеральной Ассамблеи ООН и Международного суда ООН и не выведет войска с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН, которое цитирует "Укринформ" .

"Военное поражение неизбежно, если российский преступный режим не выполнит требования Генеральной Ассамблеи ООН и Международного суда ООН и не выведет свои войска с территории Украины в пределах международно признанных границ", - сказал Кислица.

Он отметил, что Устав ООН и международное право также будут основой для привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления.

По его словам, Путин "выхолостил свою нацию и продолжает относиться к своей стране как к животноводческой ферме, чтобы производить все больше пушечного мяса".

Кислица также ответил на призывы "остановить войну любой ценой, в том числе ценой украинской территории, ценой прощения за потерянные украинские жизни и земли". Для этого он процитировал политического деятеля Индии, "гуру ненасилия" Махатму Ганди, который высказался относительно своего государства: "Я предпочитаю, чтобы моя страна прибегла к оружию для защиты своей чести, чем трусливо стояла или оставалась беспомощным свидетелем собственного позора".

Он отметил, что Совет Безопасности ООН до сих пор толерует присутствие военных преступников в кресле Советского Союза, поэтому не способен выполнить свою задачу по поддержанию мира и безопасности в мире.

"Если Совет Безопасности остается обездвиженным самим злодеем и не может его наказать, то мы, все ответственные страны, должны сделать эту работу за него для нашего общего блага, как сказано в первых строчках Устава ООН, чтобы спасти грядущие поколения от этого ада войны", - подчеркнул Кислица