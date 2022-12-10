Путин стал чаще появляться на публике: в чем причина

Большая часть комментариев Путина за последнюю неделю повторяла его прежние позиции, а многое из того, что он говорил, было ложью.

"Тем не менее, череда его выступлений сама по себе была посланием: президент, который, несмотря на проседание экономики из-за санкций и огромные военные потери России, пытается изобразить себя здоровым, бдительным и все еще у власти", - отмечает издание.

Всплеск его медийной активности стал отходом от ноября, когда он провел только одно расширенное публичное мероприятие с 10 по 20 ноября. При этом его отсутствие на публике Кремль не комментировал.

"Он просто показывает, в основном правящим кругам России, что продолжает контролировать ситуацию... Когда Путин так много говорит, не так важно, что он говорит", - заявил изданию профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что некоторые комментарии российского президента на этой неделе в основном служили тому, чтобы показать его зацикленность на пропаганде собственного правительства.

В среду на своей видеоконференции, где собрались специально подобранная "группа по правам человека" он снова заявил, что "националистические элементы в Польше мечтают захватить части Западной Украины", повторив необоснованное утверждение своей разведки.

NYT также подчеркивает, что в условиях автократии Путина именно его собственные слова являются лучшим руководством для российской политики. В связи с этим на этой неделе "он не выразил ни малейшего намека на неуверенность в себе", повторив сравнение "своих завоеваний с завоеваниями Петра Великого".

Позже он оправдывал нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины вопросом "но кто это начал?", намекая на причастность Киева к взрывам на Крымском мосту.

В сети некоторые пользователи выразили удивление тем, что Кремль опубликовал кадры, учитывая, что Путин, чья трезвость и самообладание являются центральными элементами его тщательно созданного имиджа в России, выглядел так, будто он был навеселе.

Эксперт объяснил, что демонстрация Путина счастливым и расслабленным была задумкой кремлевских политтехнологов. Поскольку диктатору нужно показать публике, что все идет хорошо.

Кроме того, во время последнего публичного мероприятия Путин также пытался повлиять на мировую аудиторию, говорят о ядерной доктрине России, и о том, что РФ якобы может изменить свою философию.