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Путин станет "Сталиным 21 века": Польша призвала не дать режиму РФ победить в войне

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Если мир позволит российскому диктатору Владимиру Путину победить Украину, он станет "Сталиным 21 века". Глава Кремля перешел к имперскому террору, методом которого является голод и война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время проходящего в Киеве саммита по глобальной продовольственной безопасности.

"Голод и война - это методы слабых империй, которые обречены на смерть и не могут ничего цивилизационного предложить миру. Массовые обстрелы гражданских объектов доказывают, что Россия перешла от имперской войны к имперскому террору. Путин снова хочет использовать элементы, которые неоднократно разрушали" государства в центре Европы. Если мы позволим Путину продолжать на этом пути - он станет "Сталиным 21 века", а Украина снова станет платформой этих смертельных игр", - отметил Моравецкий.

Польский министр подчеркнул, что Украине нужна военная и финансовая поддержка, но этого недостаточно.

"Украине недостаточно победить Россию военным путем, ей также нужно выпутаться из паутины экономической зависимости, в которую Россия запутывала ее десятилетия. Империи не прекращают вести войны, они делают лишь небольшие перерывы между ними. Мы не можем вернуться к сотрудничеству в Россию, ведь это будет возвращение к войнам", - акцентировал Моравецкий.

Он также заявил, что Польша будет поддерживать экспорт зерна в Африку и Ближний Восток из Украины и анонсировал выделение Варшавой 20 млн долларов для этой цели. (На этом саммите несколько стран и ЕС обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира).

Напомним, недавно польский премьер сделал заявление по поводу российской войны против Украины, он считает, если "Киев упадет, то РФ атакует Польшу".

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