В России задумали ускорить процедуру выхода из гражданства Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня представления ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании находиться в гражданстве Украины", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Как отмечают СМИ, проект федерального закона "Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины" будет предусматривать упрощение процедуры выхода из гражданства Украины. Теперь лицо, написавшее заявление на выход из гражданства Украины, теряет его непосредственно в тот день, когда написано соответствующее заявление.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Госдуме предлагают не наказывать за преступления, совершенные в Украине "в интересах РФ".

Напомним, один из российских депутатов предложил "мобилизовать" бездомных собак и учить их взрывать танки.

Ранее мы писали, что в Госдуме РФ угрожали Кыргызстану из-за декоммунизации: "В Украине тоже с этого начиналось".

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