В России задумали ускорить процедуру выхода из гражданства Украины
В Государственную Думу России внесен законопроект, упрощающий процедуру прекращения гражданства Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечают СМИ, проект федерального закона "Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины" будет предусматривать упрощение процедуры выхода из гражданства Украины. Теперь лицо, написавшее заявление на выход из гражданства Украины, теряет его непосредственно в тот день, когда написано соответствующее заявление.
"Граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня представления ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании находиться в гражданстве Украины", - говорится в сопроводительных материалах к документу.
Недавно РБК-Украина сообщало, что в Госдуме предлагают не наказывать за преступления, совершенные в Украине "в интересах РФ".
Напомним, один из российских депутатов предложил "мобилизовать" бездомных собак и учить их взрывать танки.
Ранее мы писали, что в Госдуме РФ угрожали Кыргызстану из-за декоммунизации: "В Украине тоже с этого начиналось".
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