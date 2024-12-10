Путин попытается отомстить за падение режима Асада: Зеленский обратился к партнерам

Глава украинского государства обратил внимание, что сегодня, 10 декабря, в День прав человека в сети публикуют ужасные фото из сирийских тюрем и пыточных, которые открыли после того, как Асад сбежал из страны

Фото: тюрьмы и пыточные в Сирии (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает Путин", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что такие тюрьмы и пыточные были в каждом населенном пункте на украинской территории, который был оккупирован российскими солдатами.

"Россия - это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и пыточным, которые она там размещает", - добавил президент.

Как подчеркнул Зеленский, с начала российской оккупации за танками “всегда идут репрессии и пытки”. В частности, так было в Крыму в 2014 году, когда россияне устроили репрессии крымских татар. И с 2022 года зверства увеличились в масштабах и жестокости.

"Асад и Путин - это не просто вассал и сюзерен. Они - соучастники в насилии. Такие диктаторы как Асад не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин постарается отомстить за падение Асада", - отметил глава государства.

По его словам, сейчас в мире необходимо единство и сила, чтобы противостоять таким режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя страдания, боль и руины.

"Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и достичь защиты от насилия", - написал президент.

Он уточнил, что за ужасные зверства и нарушения прав человека для Путина и Асада должно быть наказание.