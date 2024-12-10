Путин попытается отомстить за падение режима Асада: Зеленский обратился к партнерам

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, захочет отомстить за падение режима Башара Асада в Сирии. Путин и Асад - соучастники в насилии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава украинского государства обратил внимание, что сегодня, 10 декабря, в День прав человека в сети публикуют ужасные фото из сирийских тюрем и пыточных, которые открыли после того, как Асад сбежал из страны
Фото: тюрьмы и пыточные в Сирии (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает Путин", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что такие тюрьмы и пыточные были в каждом населенном пункте на украинской территории, который был оккупирован российскими солдатами.
"Россия - это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и пыточным, которые она там размещает", - добавил президент.
Как подчеркнул Зеленский, с начала российской оккупации за танками “всегда идут репрессии и пытки”. В частности, так было в Крыму в 2014 году, когда россияне устроили репрессии крымских татар. И с 2022 года зверства увеличились в масштабах и жестокости.
"Асад и Путин - это не просто вассал и сюзерен. Они - соучастники в насилии. Такие диктаторы как Асад не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин постарается отомстить за падение Асада", - отметил глава государства.
По его словам, сейчас в мире необходимо единство и сила, чтобы противостоять таким режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя страдания, боль и руины.
"Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и достичь защиты от насилия", - написал президент.
Он уточнил, что за ужасные зверства и нарушения прав человека для Путина и Асада должно быть наказание.
Напомним, режим в Сирии был “дружественным” для Москвы. В частности, за российскую помощь в удержании контроля над Сирией Асад позволил России обустроить на территории его страны военные базы.
Но недавно россияне все же не сумели помочь Асаду выиграть войну против повстанцев. Сирийскому диктатору пришлось бежать в Москву.
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