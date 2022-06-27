Путін погодився взяти участь у G20. Там буде і Зеленський

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення до участі в цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника глави держави Юрія Ушакова, пише ТАСС.

"Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається", - заявив він.

При цьому Ушаков не зміг точно відповісти на питання про те, чи Путін буде очно брати участь у цьому заході чи братиме участь у відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки що запрошують у очному форматі, але просто ще часу багато, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі, але просто боюся загадувати", - сказав він.