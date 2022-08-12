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Путін зібрав оперативну нараду Радбезу: що обговорюють

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Москва, П'ятниця 12 серпня 2022 12:16
Путін зібрав оперативну нараду Радбезу: що обговорюють Фото: президент Росії Володимир Путін (forbes.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії проходить оперативна нарада Ради безпеки. Президент Володимир Путін і члени Радбезу обговорять питання безпеки "на військовому напрямку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, за інформацією пропагандистського видання "РИА-Новости", порядок денний наради - "питання забезпечення безпеки в прямому сенсі слова - на військовому напрямку". Доповідачем виступає міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Варто відзначити, що Путін скликав нараду через три дні після інциденту в окупованому Криму.

Як відомо, 9 серпня на півострові поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

Пізніше в Міноборони підкреслили, що військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в Криму.

Однак, за даними західних ЗМІ, вибухи на території військового аеродрому "Саки" стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.

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