Путін зібрав оперативну нараду Радбезу: що обговорюють

У Росії проходить оперативна нарада Ради безпеки. Президент Володимир Путін і члени Радбезу обговорять питання безпеки "на військовому напрямку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, за інформацією пропагандистського видання "РИА-Новости", порядок денний наради - "питання забезпечення безпеки в прямому сенсі слова - на військовому напрямку". Доповідачем виступає міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Варто відзначити, що Путін скликав нараду через три дні після інциденту в окупованому Криму.

Як відомо, 9 серпня на півострові поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

Пізніше в Міноборони підкреслили, що військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в Криму.

Однак, за даними західних ЗМІ, вибухи на території військового аеродрому "Саки" стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.