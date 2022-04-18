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Путін сміється в обличчя, поки світ вагається назвати звірства в Україні геноцидом, - Подоляк

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Понеділок 18 квітня 2022 20:01
Путін сміється в обличчя, поки світ вагається назвати звірства в Україні геноцидом, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на те, що президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ щодо присвоєння бригаді, яка причетна до Бучі, звання "гвардійська". Заявив, що голова Кремля сміється світові в обличчя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини Росія в Україні геноцидом, Росія продовжує сміятися світу в обличчя. Путін присвоїв почесне гвардійське звання бригаді, яка перебувала в Бучі. "За героїзм і відвагу", - йдеться в указі. У вбивствах дітей та гвалтуванні жінок, треба розуміти?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін підписав указ щодо присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Саме ця бригада причетна до звірств в Бучі.

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