Путін про ситуацію в Білорусі: ми ведемо себе стриманіше за ЄС і США

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Російська Федерація по відношенню до ситуації в Білорусі поводиться більш стримано, ніж Європа і США. При цьому Москві небайдужі події в сусідній країні.

Про це в інтерв'ю "Росія 24" розповів президент Росії Володимир Путін.

"На мій погляд, ми ведемо себе більш стримано і нейтрально по відношенню до подій в Білорусі, ніж багато інших країн - європейські та американські. Ті ж самі США. Але нам, безумовно, небайдуже, що там відбувається. Це, можливо, найближча до нас країна. І етнічно, і в мовному плані, культурному, духовному... Найтісніша кооперація в промисловості", - заявив Путін.

На його думку, на процеси у Білорусі хочуть впливати ззовні заради певних політичних інтересів. Він також підкреслив, що білоруські силовики теж ведуть себе стримано по відношенню до протестувальників.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що російська сторона вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані до Білорусі в разі загострення ситуації.

До цього білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що готовий до діалогу з опозицією і назвав умову.