ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Путін про ситуацію в Білорусі: ми ведемо себе стриманіше за ЄС і США

Москва, Четвер 27 серпня 2020 14:03
Путін про ситуацію в Білорусі: ми ведемо себе стриманіше за ЄС і США
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація по відношенню до ситуації в Білорусі поводиться більш стримано, ніж Європа і США. При цьому Москві небайдужі події в сусідній країні.

Про це в інтерв'ю "Росія 24" розповів президент Росії Володимир Путін.

"На мій погляд, ми ведемо себе більш стримано і нейтрально по відношенню до подій в Білорусі, ніж багато інших країн - європейські та американські. Ті ж самі США. Але нам, безумовно, небайдуже, що там відбувається. Це, можливо, найближча до нас країна. І етнічно, і в мовному плані, культурному, духовному... Найтісніша кооперація в промисловості", - заявив Путін.

На його думку, на процеси у Білорусі хочуть впливати ззовні заради певних політичних інтересів. Він також підкреслив, що білоруські силовики теж ведуть себе стримано по відношенню до протестувальників.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що російська сторона вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані до Білорусі в разі загострення ситуації.

До цього білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що готовий до діалогу з опозицією і назвав умову.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся