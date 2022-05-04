ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін вважає свою армію найпотужнішою, але в Росії чули про її "героїчні" вчинки тільки по ТВ, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Середа 04 травня 2022 11:32
Путін вважає свою армію найпотужнішою, але в Росії чули про її "героїчні" вчинки тільки по ТВ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі РФ. Оскільки ті чули про її "потужність" лиш біля телеекранів, але у війні проти України ці заяви не підтвердилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

"В уявленні російського населення їхня армія найпотужніша у світі завдяки внутрішній їхній політиці. І так само, як і в уявлені лідера РФ, що у них найпотужніша армія. Мені здається, я можу описати їх армію краще, ніж вони, тому що у нас вони воювали, а на їхній території вони тільки про ці "героїчні" вчинки чули по телевізору", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, у РФ дійсно багато техніки, але її керівництво дійсно не жаліє своїх людей.

"Вони дійсно десятками тисяч людей просто виганяли як скот, щоб ми, захищаючи себе, вбивали їх. Вони забирали наше життя - ми забирали їхнє. Все справедливо. Ми просто захищаємося. Ми розуміємо, що їхня армія просто кількістю людей, вони просто хочуть втопити нас в крові свої військових. Їх просто багато, і їм їх не шкода", - підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, уявлення Кремля щодо сучасної армії абсолютно неадекватне.

"Але вони не можуть сказати своєму суспільству, що вони програли нашому об'єднанню і програли сучасності, їхня армія була до цього не готова. Так, можна нас зруйнувати повністю, спалити, але з точки зору воєнної тактики взяти вони нас не змогли та не зможуть", - пояснив Зеленський.

Він також додав, російській владі краще сказати своєму народові, що вони борються "з колективним Заходом", аніж визнати поразку Україні.

"Тому, авжеж, краще сказати, що Росія бореться з об'єднаним заходом і тому не так все просто, і тому не так просто було захопити Київ за 5 днів, як вони гарантували, але це виправдання. Факт залишається фактом - ми воюємо і вміємо воювати, тому що у нас війна на нашій території 8 років, а вони про те, що вони вояки, чули по телевізору. Ми не пишаємось тим, що можемо відбити Росію, ми пишаємося просто своїми людьми. Я б хотів максимум їх зберегти", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни