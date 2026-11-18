Российский диктатор Владимир Путин заявил, что европейские страны не смогли адаптироваться к отказу от российского рынка и дешевых энергоресурсов. По его словам, из-за этого Европа теряет свои позиции и экономический потенциал.

Об этом Путин заявил 18 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"ЕС не смог адаптироваться к отказу от российского рынка и дешевых российских энергоресурсов, он теряет свои позиции и потенциал", - пересказали росСМИ слова диктатора на саммите.

Также Путин заявлял, что прежние инструменты экономического доминирования в мире утратили свое устрашающее воздействие.

Кроме того, диктатор, выступая на саммите, отметил, что санкции, тарифы и экспортные ограничения "уже не способны остановить развитие российской экономики".

При этом он обвинил западные страны в попытках сдерживать конкурентов вместо того, чтобы приспосабливаться к изменениям мировой экономической ситуации.

Глава Кремля также заявил, что внешнее давление подтолкнуло Москву "к укреплению технологического суверенитета, обновлению производственных мощностей и развитию отечественного производства".

Что Путин заявил об экономике России

Путин также продолжает делать вид, что с экономикой в РФ все нормально. По его словам, за последние три года "ВВП России вырос более чем на 10% и продолжает увеличиваться".

Он также заявил, что государственный долг РФ якобы составляет около 17% ВВП, что, по его оценке, является одним из самых низких показателей в мире.

Затронул диктатор и тему иностранной валюты.

"Мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро. Нам отказали в использовании этих валют. И, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - заявил Путин.