ЕС сократит импорт российского газа до нуля до конца 2027 года, - фон дер Ляен
Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. В Брюсселе не планируется изменять этот курс даже на фоне энергетического кризиса и высоких цен.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге.
По словам фон дер Ляен, Европа уже существенно сократила зависимость от российских энергоносителей и продолжит двигаться к полному отказу от них.
Президент Еврокомиссии напомнила, что несколько лет назад Россия обеспечивала значительную часть газового импорта ЕС.
"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. К тому времени 45% нашего импорта газа поступало из России. Почти за одну ночь почти весь этот импорт был прекращен. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого сильнее", - заявила фон дер Ляен.
После этого Евросоюз начал активнее диверсифицировать поставки газа. Кроме того, страны блока значительно увеличили инвестиции в чистую энергетику.
Это позволило существенно снизить долю российского газа в европейском импорте.
"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля до конца следующего года", – пообещала президент Еврокомиссии.
Несмотря на энергетический кризис, Европейский Союз намерен свести импорт российского газа к нулю до конца 2027 года.
Энергетический кризис в Европе
В то же время, решение полностью отказаться от российского газа ЕС принимает в условиях нового энергетического кризиса. Европейские потребители и промышленность сталкиваются со значительным ростом стоимости энергоносителей.
Фон дер Ляен заявила, что с конца февраля цены на газ выросли на 140%, в то время как стоимость дизельного горючего удвоилась.
"В целом импортированное ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без дополнительной молекулы энергии", - напомнила она.
Несмотря на рост цен и сложную ситуацию на энергетическом рынке, Евросоюз не намерен возвращаться к прежнему уровню зависимости от российских ресурсов.
Фон дер Ляен выразила уверенность, что Европа сможет пройти нынешний кризис и выйти из него сильнее.
Таким образом, ЕС планирует сократить импорт российского газа с нынешних 12% до нуля до конца 2027 года.
Напомним, несмотря на курс Евросоюза на полный отказ от российского газа, страны блока пока продолжают закупать его в значительных объемах.
В то же время Европа готовится к сложной зиме из-за низких запасов газа. В августе заполненность хранилищ ЕС составила около 58% – это самый низкий показатель с 2011 года.
Особенно острой ситуация в Германии, где запасы были заполнены лишь на 47%. Берлин при этом отказался обязывать государственные компании закупать газ по нынешним ценам.