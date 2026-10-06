ЕС сократит импорт российского газа до нуля до конца 2027 года, - фон дер Ляен

Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года. В Брюсселе не планируется изменять этот курс даже на фоне энергетического кризиса и высоких цен.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге.

По словам фон дер Ляен, Европа уже существенно сократила зависимость от российских энергоносителей и продолжит двигаться к полному отказу от них.

Президент Еврокомиссии напомнила, что несколько лет назад Россия обеспечивала значительную часть газового импорта ЕС.

"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. К тому времени 45% нашего импорта газа поступало из России. Почти за одну ночь почти весь этот импорт был прекращен. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого сильнее", - заявила фон дер Ляен.

После этого Евросоюз начал активнее диверсифицировать поставки газа. Кроме того, страны блока значительно увеличили инвестиции в чистую энергетику.

Это позволило существенно снизить долю российского газа в европейском импорте.

"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля до конца следующего года", – пообещала президент Еврокомиссии.

Несмотря на энергетический кризис, Европейский Союз намерен свести импорт российского газа к нулю до конца 2027 года.

Энергетический кризис в Европе

В то же время, решение полностью отказаться от российского газа ЕС принимает в условиях нового энергетического кризиса. Европейские потребители и промышленность сталкиваются со значительным ростом стоимости энергоносителей.

Фон дер Ляен заявила, что с конца февраля цены на газ выросли на 140%, в то время как стоимость дизельного горючего удвоилась.

"В целом импортированное ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без дополнительной молекулы энергии", - напомнила она.

Несмотря на рост цен и сложную ситуацию на энергетическом рынке, Евросоюз не намерен возвращаться к прежнему уровню зависимости от российских ресурсов.

Фон дер Ляен выразила уверенность, что Европа сможет пройти нынешний кризис и выйти из него сильнее.

Таким образом, ЕС планирует сократить импорт российского газа с нынешних 12% до нуля до конца 2027 года.