Путін сам собі нашкодив, почавши війну проти України, - The Guardian

Після того як президент Росії Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну раніше нейтральні Швеція і Фінляндія стали потенційними членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Жорстока манера, з якою Володимир Путін намагався позбавити Україну можливостей для забезпечення безпеки, призвела до раптової зміни мислення у Фінляндії та Швеції, яке виявилося дуже сильним, оскільки ініціатива вступу в НАТО йшла знизу, а не від політичної еліти.

"Ставлення до членства в НАТО ще не стабільне, і фіни зі шведами можуть повернутися до комфортного напівнейтралітету. Ядерні загрози Росії можуть змусити виборців ще раз подумати. Однак є безліч форм членства в НАТО, і Фінляндія разом зі Швецією ще не повністю вивчили їх", - уточнює видання.

При цьому може бути сформована нова межа з НАТО протяжністю 1300 км, що є повною протилежністю тому, чого Путін мав намір домогтися в договорах, спрямованих на скорочення НАТО, які він наказав заходу прийняти минулого року.

Гірше для Москви те, що НАТО може зміцнитися в Балтійському морі, прямо поруч з Калінінградським анклавом, стратегічною військово-морською базою Росії.