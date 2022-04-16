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Путін сам собі нашкодив, почавши війну проти України, - The Guardian

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Субота 16 квітня 2022 03:54
Путін сам собі нашкодив, почавши війну проти України, - The Guardian Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Після того як президент Росії Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну раніше нейтральні Швеція і Фінляндія стали потенційними членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Жорстока манера, з якою Володимир Путін намагався позбавити Україну можливостей для забезпечення безпеки, призвела до раптової зміни мислення у Фінляндії та Швеції, яке виявилося дуже сильним, оскільки ініціатива вступу в НАТО йшла знизу, а не від політичної еліти.

"Ставлення до членства в НАТО ще не стабільне, і фіни зі шведами можуть повернутися до комфортного напівнейтралітету. Ядерні загрози Росії можуть змусити виборців ще раз подумати. Однак є безліч форм членства в НАТО, і Фінляндія разом зі Швецією ще не повністю вивчили їх", - уточнює видання.

При цьому може бути сформована нова межа з НАТО протяжністю 1300 км, що є повною протилежністю тому, чого Путін мав намір домогтися в договорах, спрямованих на скорочення НАТО, які він наказав заходу прийняти минулого року.

Гірше для Москви те, що НАТО може зміцнитися в Балтійському морі, прямо поруч з Калінінградським анклавом, стратегічною військово-морською базою Росії.

Нагадаємо, в Росії пригрозили Швеції та Фінляндії "наслідками" за вступ до НАТО.

Ми також писали про те, що віцеканцлер Німеччини Роберт Габек завив, що країни НАТО не бажають спровокувати Росію через постачання танків в Україну.

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Володимир Путін НАТО
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