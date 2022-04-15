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Країни НАТО не бажають спровокувати Росію через поставки танків в Україну, - віцеканцлер Німеччини

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 22:32
Країни НАТО не бажають спровокувати Росію через поставки танків в Україну, - віцеканцлер Німеччини Фото: віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відмовився від вимог до своєї країни направити танки в Україну. За його словами, союзники по НАТО побоюються провокувати Російську Федерацію, аби країна окупант не поширила війну й проти інших.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Лише нещодавно Габек заявив, що усе, що допоможе Україні, повинно бути доставлено якнайшвидше. Однак, вже сьогодні, він послідував прикладу канцлера Олафа Шольца.

"Важка зброя є синонімом танків, і всі країни НАТО поки що виключили це, щоб самим не стати мішенями", - відзначив Габек.

Шольц, зі свого боку, також довгий час вагався щодо відправлення важкого озброєння до України, стверджуючи, що Німеччина спочатку повинна виробити спільну лінію із союзниками, перш ніж погоджуватись на відправку танків.

Габек підтримав цей підхід та заявив, що його країна повинна діяти в єдності зі своїми партнерами.

"І ця єдність має бути збережена за всяку ціну", - зауважив віцеканцлер.

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