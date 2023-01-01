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Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа: посол США о ночной атаке россиян

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В первые часы Нового года россияне атаковали города украинцев. Похоже, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не понял, что украинцы сделаны из железа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Невероятно. Россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" - написала она.

Напомним, что в ночь на 1 января российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал, в частности, беспилотники. Впрочем, 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" нашим силам ПВО удалось сбить.

Добавим, что под ударом оказались Киев и область. В столице сбитая ракета упала в Шевченковском районе, а в Киевской области зафиксирован "прилет" по объекту инфраструктуры.

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