Путин растерян, а союзники ищут выход: аналитик объяснил риски от ультиматума США

В Кремле пока нет четкой стратегии относительно дальнейших действий из-за ультиматума США. Китай, Индия и Турция осторожно оценивают свои риски в связи с возможными санкциями, которые могут существенно осложнить торговлю российской нефтью.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Я думаю, что в Кремле на самом деле не имеют никакой сейчас стратегии. Путин (ред. - российский диктатор Владимир Путин) известный тактик, он сейчас, я уверен, не имеет какого-то конкретного решения даже, как реагировать на эту ситуацию", - отметил эксперт.

По его мнению, Россия сейчас ищет советы у Китая, Индии и Турции относительно возможных сценариев урегулирования ситуации. Ведь именно эти страны являются ключевыми покупателями российской нефти.

"Очевидно, что первая тройка - это Китай, Индия и Турция. Это те страны, которые больше всего закупают российскую нефть", - сказал Самусь.

Он также отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган вряд ли готов продолжать сотрудничество без дополнительных выгод.

"Я уверен, что Эрдоган, зная, что эта нефть является кровавой, которая еще и может вызвать проблемы с Трампом, будет или отходить от этой схемы, или требовать каких-то скидок - 50% или больше", - предположил эксперт.

Что касается Индии, то, как отметил аналитик, она уже дала сигнал, что ее устроит любой поставщик нефти - дефицита не ожидается. Он добавил, что на рынке нефти хватает, тем более, что сейчас как раз к осени ожидается выход новых игроков.

Отдельное внимание Самусь уделил позиции Китая, который, по его мнению, будет балансировать между интересами поддержки России и сохранением доступа к европейским рынкам.

"Для Китая гораздо важнее аспект доступа к европейским рынкам. Их не допустят, если Китай будет поддерживать Россию военным образом", - пояснил эксперт.

Однако Китай также преследует стратегическую цель - ослабление влияния США. И в этом контексте поддержка России может рассматриваться как инструмент.

Эксперт также предположил, что США могут ввести санкции против стран, которые торгуют с Россией, и эти процессы уже активно обсуждаются на международном уровне.

"Я уверен, что это произойдет до 2 сентября. Сейчас происходит очевидная консультация по этому направлению", - сказал он.

В завершение аналитик посоветовал странам, которые до сих пор покупают российскую нефть, немедленно искать альтернативу, чтобы избежать экономических рисков в осенне-зимний период.