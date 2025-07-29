Путин растерян: эксперт объяснил, чем обернется новый ультиматум Трампа для диктатора

Россияне до сих пор не определились с реакцией на ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении войны против Украины.

По его мнению, у Кремля сейчас есть два сценария: проигнорировать заявление или попытаться договариваться на уровне лидеров государств.

"Россияне пока растеряны, потому что у них есть два варианта развития событий. Первый - попытаться впасть в игнор, хотя вряд ли это у них получится. Второй - это попытаться договариваться", - считает Несвитайлов.

По словам эксперта, Трампу будет недостаточно лишь формальных заявлений, и для него важна именно публичная картинка.

"Надо хотя бы на уровне лидеров государств встретиться и поговорить. Иначе Стамбул-2 не работает - Трампу этого недостаточно, он это не может продать как победу", - добавил он.

Специалист отметил, что Кремль может вернуться к тактике первых месяцев президентства Трампа: быть "максимально милыми" и публично демонстрировать готовность к диалогу. При этом не исключено, что россияне попытаются запугать Трампа, намекая на угрозу ядерной войны.

"Похоже, они выбрали именно этот путь, потому что Медведев снова вышел со своим объявлением - теперь сразу в Twitter, чтобы его точно увидели", - рассказал Несвитайлов.

По его словам, заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что "Россия - это не Израиль и даже не Иран" и что "каждый новый ультиматум приближает к войне" - уже не только с Украиной, но и с США.

Однако американский сенатор Линдси Грэм оперативно отреагировал на это заявление.

"Ты тут не прыгай, парень. Если вы думаете, что Трамп несерьезно настроен прекратить эту войну - вы ошибаетесь. Ваши клиенты ошибаются", - процитировал эксперт ответ Грэма.

В то же время, по словам специалиста, больше всего Трампа может раздражать именно публичное поведение Кремля.

"Россияне постоянно выходят в публичное пространство и говорят: "Мы не собираемся останавливаться". Их пропагандисты открыто заявляют: "Мы будем нападать. Мы не собираемся заканчивать", - пояснил эксперт.

Он добавил, что такая риторика Кремля уже начинает играть против него: "Это все, как снежный ком, начинает катиться - и свалится им на голову. Надеюсь, этот удар будет смертельным".