Путин разворачивает военную инфраструктуру на оккупированных землях Украины, - ЦНС

В центре отметили, что Кремль уже не скрывает намерений. Как сообщается, российское правительство РФ по приказу Путина должно подготовить предложения по использованию земель временно оккупированных территорий Украины под логистические центры, железную дорогу и другие объекты для обеспечения армии.

"Официально: оккупированные регионы - ресурс для войны, а не "освобожденные" территории. Москва уничтожает города, а теперь - грабит и подминает инфраструктуру под войну", - добавили в ЦНС.

ЦНС также подчеркнуло, что Россия использует оккупацию для контроля над территорией и логистикой для продолжения войны.

"Против Украины. Против всего свободного мира", - добавили в ЦНС.