Путин разворачивает военную инфраструктуру на оккупированных землях Украины, - ЦНС
Оккупационные власти России планируют использовать временно захваченные территории Украины для обслуживания войны. По приказу российского диктатора Владимира Путина правительство РФ разрабатывает предложения по размещению на этих землях инфраструктуры для нужд армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
В центре отметили, что Кремль уже не скрывает намерений. Как сообщается, российское правительство РФ по приказу Путина должно подготовить предложения по использованию земель временно оккупированных территорий Украины под логистические центры, железную дорогу и другие объекты для обеспечения армии.
"Официально: оккупированные регионы - ресурс для войны, а не "освобожденные" территории. Москва уничтожает города, а теперь - грабит и подминает инфраструктуру под войну", - добавили в ЦНС.
ЦНС также подчеркнуло, что Россия использует оккупацию для контроля над территорией и логистикой для продолжения войны.
"Против Украины. Против всего свободного мира", - добавили в ЦНС.
Напомним, что Кабинет министров поддержал постановление, которое утверждает создание во всех регионах Украины центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Заметим, что заместитель председателя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала создание центров национального сопротивления еще в феврале.
Тогда же она рассказала, что первым и важнейшим этапом в этом процессе является подготовка достаточного количества инструкторов. По ее словам, среди кадров прежде всего рассматривают ветеранов и волонтеров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.