Путин раздает прокремлевким бизнесменам отобранные предприятия, - британская разведка

Как отмечается в сводке, с момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия взяла под государственный контроль около 180 компаний на сумму около 11,5 млрд долларов.

При этом приоритет отдается компаниям, принадлежащим иностранцам, включая компании, принадлежащие россиянам, живущим за рубежом. С высокой степенью вероятности это связано со стремлением государства сократить внешние (особенно западные) связи в российской экономике, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российское государство перераспределяет активы прокремлевским бизнесменам, которые поддерживают войну против Украины. Эта деприватизация, вероятно, связана с призывом президента России Владимира Путина в своем обращении к жителям России в феврале 2024 года создать новую националистическую элиту, созданную войной против Украины.

"Увеличение военных расходов усилило финансовое давление на российское государство, наряду с экономическими санкциями и оттоком капитала из России с начала вторжения. Российское государство, скорее всего, усилит контроль над компаниями в "стратегических" отраслях, таких как оборона", - отмечают в Минобороны Британии.

Потери западных компаний от бизнеса на территории России

Напомним, по данным анализа Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний вышли из бизнеса на территории России, хотя сотни компаний все еще работают или приостановили деятельность.

В число компаний, которые все еще работают или ведут бизнес в России, входят Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt. Другие, в том числе Intesa Sanpaolo, сталкиваются с бюрократическими препятствиями при попытке уйти.

Москва требует скидки не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу, часто соглашаясь с номинальной комиссией всего в один рубль.

По данным Financial Times, крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямых убытков от своей деятельности на территории России после полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину.