Путин разбил мифы своих же чиновников о "грязной бомбе" в Украине

У России нет никаких доказательств того, что Украина якобы хочет создать "грязную" ядерную бомбу. Выдумки российских чиновников в очередной раз оказались ложными.

Как передает РБК-Украина , об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил российский диктатор Владимир Путин.

У Путина попросили прокомментировать публикации российских СМИ о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу" против России.

В ответ глава Кремля заявил, что применение такой бомбы "было бы колоссальной ошибкой" со стороны украинских властей.

Диктатор пригрозил, что Россия "всегда отвечает на все угрозы, которые ей создают, зеркально".

"Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для "неонацистского режима", и, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - добавил он.

У Путина переспросили, есть ли какие-либо доказательства того, что Украина "может создать "грязную бомбу".

"Нет, у нас никаких подтверждений таких намерений нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться", - ответил он.