Путин делает ставку, что войска КНДР отвоюют Курскую область, - FT

КНДР направила в Россию 12 тысяч солдат, чтобы помочь Москве отвоевать Курскую область, где украинские войска с августа удерживают территории.

По словам аналитиков, северокорейские силы слишком малы, чтобы переломить ход войны. России нужно удвоить свой 50-тысячный контингент в Курской области, чтобы вытеснить украинские войска, и провести новую волну мобилизации, чтобы получить большие успехи вдоль линии украинского фронта.

Однако западные аналитики считают, что войска КНДР могут вызвать проблемы для Украины. У них может быть хорошая сплоченность и мотивация, поэтому корейцы могли бы воевать так, как россияне не могут. Тем более что у последних достаточно низкая планка.

По словам представителей западной разведки, Путин сопротивлялся просьбе своего высшего руководства провести новую волну мобилизации, в ответ предлагая огромные бонусы добровольцам. Это помогло России поддерживать темп набора 30 тысяч новобранцев в месяц, а в российских регионах резко увеличили размер выплат.

Так, в Белгородской области повысили бонусы для новобранцев в три раза с 800 тысяч рублей в августе до 3 млн рублей в октябре. FT отмечает, что это "сумма, которая изменит жизнь", поскольку среднемесячная зарплата в регионе в прошлом году составила 55 тысяч рублей.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, в Россию отправляются войска из 11 армии Северной Кореи, элитного подразделения, известного как "Штормовой корпус". Сообщается, что это не обычные северокорейские солдаты, большинство из которых никогда не проходили должной боевой подготовки. Это хорошо оснащенная и обученная мобильная легкая пехота.

В Курской области в отличие от других направлений линия фронта не определена. Это означает, что Россия не может использовать свои обычные методы - постоянные пехотные атаки, сопровождающиеся обстрелами артиллерией. Но РФ использует свои преимущества в воздухе, бомбя собственные села.

Планы Ким Чен Ына

Как отмечают аналитики Южной Кореи, северокорейский диктатор Ким Чен Ын "всегда хотел" развернуть войска в Украине. Это дало бы ему больше рычагов влияния на Москву и потенциально дало ему доступ к сложным российским военным технологиям.

Лидер КНДР хочет усилить свои баллистические ракеты, космическую и ядерную программы.

Москва могла бы вознаградить Северную Корею финансами, продовольствием и топливом или углубить свое партнерство с изолированным коммунистическим государством, передав передовое оружие. Это может включать в себя передачу передовых образцов оружия, сотрудничество между российскими и северокорейскими учеными в области ракетных технологий и подводной войны.

Реакция Сеула и Пекина

Переброска войск КНДР на линию фронта может подтолкнуть Южную Корею предоставить Украине больше оружия. Сеул оказал Украине только нелетальную военную и гуманитарную помощь, а также ограничил поставки в США 155-мм артиллерийских снарядов.

Но недавно представитель президента Южной Кореи заявил, что Сеул рассмотрит возможность отправки Киеву наступательного оружия. Это может означать поставки не только снарядов, но и гаубиц, и противоракетных систем.

Аналитики также отмечают, что Китай не слишком доволен углублением военных связей между РФ и Северной Кореей. Есть вероятность, что Сеул и Пекин усилят скрытую дипломатию.

"Южная Корея может довести до Китая то, что она усилит сотрудничество с США на Корейском полуострове, если Китай не решит эту проблему", - говорится в материале.