Путин рискует серьезно испортить отношения с Трампом, — The Independent

Владимир Путин во время пятничного визита в Дели заявил, что Москва готова обеспечивать Индии стабильные поставки топлива, что может вызвать напряжение в отношениях с администрацией Дональда Трампа.

Эти слова прозвучали после подписания ряда соглашений о сотрудничестве с Нарендрой Моди.

В совместном заявлении двух сторон подчеркивается, что двусторонние связи остаются устойчивыми к внешнему давлению, а Индия продолжает придерживаться курса на взаимодействие с Россией, несмотря на усиление требований со стороны США относительно импортных ограничений.

Контекст давления США

Вашингтон пытается снизить зависимость Нью-Дели от российских энергоносителей, применяя экономические меры.

В частности, США ввели 25-процентную пошлину на индийский импорт российской нефти, аргументируя это необходимостью усилить давление на Москву, чтобы она прекратила войну против Украины.

Однако индийское руководство пока не демонстрирует намерений отказываться от сотрудничества с РФ.

Ход переговоров между Москвой и Вашингтоном

На этом фоне кремлевский помощник Юрий Ушаков заявил, что контакты между Россией и США по мирным вопросам продолжаются и стороны фиксируют определенный прогресс.

По его словам, Москва готова поддерживать взаимодействие с действующей американской командой, несмотря на растущие противоречия в энергетической сфере.