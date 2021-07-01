Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Російські військові отримали право блокувати території та акваторії об'єктів , які знаходяться під охороною Росгвардіі. У цей перелік увійшов Керченська протока і міст через нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ Володимира Путіна, опублікованому на порталі правової інформації .

У документі наголошується, що Путін вніс зміни до Федерального закону "про війська Національної гвардії РФ". Згідно з новою редакцією, російські військові отримали право блокувати "охоронювані території і акваторії при припиненні спроб незаконного проникнення", охоронюваних військами Національної гвардії (Росгвардії)".

У пояснювальній записці до документа наголошується, що Росгвардія охороняє акваторію Керченської протоки, мостовий перехід через нього і енергоміст з Кримом. З моменту підписання указу Путіним російські військові зможуть проводити оточення охоронюваних територій при спробі незаконно перетнути і проникнути в акваторію, а також у разі спробі покинути її.