ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Новость на русском →
Москва, Четвер 01 липня 2021 16:19
Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку Фото: російські військові отримали право блокувати Керченську протоку (wikimedia.org by Росавтодор)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські військові отримали право блокувати території та акваторії об'єктів, які знаходяться під охороною Росгвардіі. У цей перелік увійшов Керченська протока і міст через нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ Володимира Путіна, опублікованому на порталі правової інформації.

У документі наголошується, що Путін вніс зміни до Федерального закону "про війська Національної гвардії РФ". Згідно з новою редакцією, російські військові отримали право блокувати "охоронювані території і акваторії при припиненні спроб незаконного проникнення", охоронюваних військами Національної гвардії (Росгвардії)".

У пояснювальній записці до документа наголошується, що Росгвардія охороняє акваторію Керченської протоки, мостовий перехід через нього і енергоміст з Кримом. З моменту підписання указу Путіним російські військові зможуть проводити оточення охоронюваних територій при спробі незаконно перетнути і проникнути в акваторію, а також у разі спробі покинути її.

Нагадаємо, 24 квітня Росія на пів року заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у районах Кримської акваторії.

Причини блокування Керченської протоки Росією детально розглянуті в матеріалі РБК-Україна "Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Чорне море Керченский мост
NEWS
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно