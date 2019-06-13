Путін розраховує на "швидкі результати" від Зеленського

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що Володимир Зеленський швидко зможе увійти в роль президента України і почати показувати результати. Про це він заявив у четвер в інтерв'ю телекомпанії "Мир".

За його словами, Зеленський тільки приступає до роботи і конкретної оцінки його діяльності він не може дати.

"Я не давав на Петербурзькому форумі ніякої оцінки діяльності президента Зеленського, тому що поки діяльності ніякої немає. Я не міг цього зробити в силу цього об'єктивного обставини: він тільки приступає до роботи", - сказав глава російської держави.

"Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, потрібно чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості пройде досить швидко", - зазначив Путін.

Раніше Путін назвав Володимира Зеленського "хорошим актором" і додав, що для державних справ у нього мало досвіду і знань. Тоді Путін висловив надію коли-небудь познайомитися з Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що готовий до переговорів з Росією.