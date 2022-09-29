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Путин "психически нестабилен": глава Минагрополитики не уверен в продлении зерновой сделки

Фото: министр аграрной политики Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что не может предсказать, будет ли продлена заключенная при посредничестве ООН и Турции сделка по экспорту зерна через Черное море, поскольку президент России Владимир Путин слишком "психически нестабилен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Выступая на Future of Food and Farming в Париже, Сольский сказал, что "трудно обсуждать" шансы на продление сделки, которая позволяет Украине вести морскую торговлю, несмотря на ее войну с Россией, срок действия которой истечет в ноябре.

"Всегда можно обсудить эти возможности с психически здоровым человеком. В данной ситуации все не так", - сказал Сольский.

Несмотря на согласие на сделку в июле, Путин в последние недели подверг ее критике, утверждая, что подавляющее большинство экспортируемого зерна идет в богатые страны Европы, а не в уязвимые страны, которые больше всего в нем нуждаются. Такие замечания вызвали сомнения в том, что сделка будет действовать.

"Очень сложно что-либо планировать", - сказал Сольский. Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения, которое имеет жизненно важное значение для украинской экономики и стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания. У нас будет понимание, произойдет это или нет ближе к концу (действия соглашения, - ред.)", - сказал он.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Почти за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов из 5,46 млн тонн агропродукции.

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