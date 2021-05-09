Путін знову провів переговори з Лукашенком. Обговорювали плани України щодо НАТО

Президент Росії Володимир Путін провів чергові переговори з білоруським лідером Олександром Лукашенком. Цього разу у бесіді торкнулися планів України щодо інтеграції до НАТО.
Про це повідомляє БЕЛТА.
Повідомляється, що Лукашенко і Путін обговорили графік спільних заходів, а також ситуацію в зоні відповідальності ОДКБ.
"Президенти торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО", - йдеться в повідомленні.
Лідери Росії та Білорусі домовилися найближчим часом знову зустрітися і обговорити проблеми, які стоять перед країнами.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква припустив, що Київ можуть запросити на червневий саміт НАТО. Українська сторона очікує, що на ньому їй запропонують План дій щодо членства в НАТО.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає можливим вступ України до НАТО. За його словами, це вимагає часу, але не є фантазією. Він також нагадав, що на початку 1990-х Росія була проти вступу країн Балтії до НАТО, але вони стали частиною Альянсу.