Путин провалил свои цели и будет воевать с Украиной кибератаками, - итальянская разведка

Российская Федерация может использовать паузу в ведении военных действий для того, чтобы подготовиться к ведению длительной войны. Так считает итальянская разведка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Там считают, что Москва может использовать период относительной стагнации для перезапуска деятельности российского военно-промышленного комплекса. Данные разведки свидетельствуют о том, что несмотря на значительные производственные мощности России, она начинает ощущать влияние западных санкций.

По данным разведки, можно заметить, что в РФ начинается снижение поддержки войны. Однако большинство населения все же продолжает поддерживать работу российского руководства. Это связано с распространением пропаганды в русских СМИ.

"Москва не прекратит вмешиваться в политическую динамику и процессы принятия решений в странах НАТО. Прибегая еще больше, чем в прошлом, к принудительным и манипулятивным методам, таким как кибератаки, дезинформация, шантаж и использование таких рычагов, как миграция и энергетика, причем последние обречены на потерю актуальности, учитывая стремление Запада найти альтернативы энергетической зависимости от России", - говорится в статье.

При этом в итальянской разведке считают, что применение Россией ядерного оружия маловероятно.