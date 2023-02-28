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Путин провалил свои цели и будет воевать с Украиной кибератаками, - итальянская разведка

Новина українською →
Украина, Вторник 28 февраля 2023 18:43
Путин провалил свои цели и будет воевать с Украиной кибератаками, - итальянская разведка Фото: флаг России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация может использовать паузу в ведении военных действий для того, чтобы подготовиться к ведению длительной войны. Так считает итальянская разведка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Там считают, что Москва может использовать период относительной стагнации для перезапуска деятельности российского военно-промышленного комплекса. Данные разведки свидетельствуют о том, что несмотря на значительные производственные мощности России, она начинает ощущать влияние западных санкций.

По данным разведки, можно заметить, что в РФ начинается снижение поддержки войны. Однако большинство населения все же продолжает поддерживать работу российского руководства. Это связано с распространением пропаганды в русских СМИ.

"Москва не прекратит вмешиваться в политическую динамику и процессы принятия решений в странах НАТО. Прибегая еще больше, чем в прошлом, к принудительным и манипулятивным методам, таким как кибератаки, дезинформация, шантаж и использование таких рычагов, как миграция и энергетика, причем последние обречены на потерю актуальности, учитывая стремление Запада найти альтернативы энергетической зависимости от России", - говорится в статье.

При этом в итальянской разведке считают, что применение Россией ядерного оружия маловероятно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что самой сложной точкой фронта остается Бахмутское направление. Российские войска оказывают давление на украинских защитников, стойко держащих оборону.

Как сообщалось ранее, Службы безопасности Латвии отметила, что боевые действия на Украине будут продолжаться по меньшей мере в течение 2023 года. Обе стороны будут использовать возможности для наступления, если таковые будут.

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