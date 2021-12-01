Путін проти розширення НАТО на схід. Хоче гарантій від Альянсу

Він в переговорах з США і їх союзниками буде "наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-які просування НАТО на схід".

За словами Путіна, Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.

"Всім відомо про усні запевнення, які давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив Путін, але, за його словами, все було зроблено рівно навпаки.

Президент підкреслив, що "законні російські заклопотаності у сфері безпеки" були проігноровані і ігноруються досі.