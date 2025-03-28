Путин предлагает "временное управление под эгидой ООН" для выборов в Украине

В частности, во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", Путин "предложил" ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. Это якобы позволит обсуждать мир.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - сказал диктатор.

По его словам, с этим правительством можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будет надежными".

"России непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку завтра придут другие руководители", - пояснил он.

Также диктатор опять продолжил свои пропагандистские лозунги, заявив, что "неонацистские формирования" типа "Азов" имеют большое влияние и фактически начинают руководить Украиной.