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Путин предлагает "временное управление под эгидой ООН" для выборов в Украине

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что гражданские власти в Украине якобы не являются законными, так как не было выборов президента. Поэтому для так называемого "достижения мира" он фактически требует провести выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и СМИ.

В частности, во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", Путин "предложил" ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. Это якобы позволит обсуждать мир.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - сказал диктатор.

По его словам, с этим правительством можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будет надежными".

"России непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку завтра придут другие руководители", - пояснил он.

Также диктатор опять продолжил свои пропагандистские лозунги, заявив, что "неонацистские формирования" типа "Азов" имеют большое влияние и фактически начинают руководить Украиной.

Выборы в Украине

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в нашей стране будет отменено только после окончания войны. И лишь после этого будут проведены выборы согласно законодательству.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана в любом случае будет поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение. И после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - пояснил глава государства.

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