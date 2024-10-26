RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Путин продолжает считать, что Запад оставит Украину ради победы России, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что западная "усталость от Украины" поощряет РФ продолжать войну. Кроме того, он будет следовать своей теории победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, 25 октября после завершения саммита БРИКС в Казани, Путин ответил на вопрос журналиста о том, способствуют ли истощенные украинские войска, западная военная усталость или мощь российских военных - успеху наступательных операций РФ на всем театре военных действий.

По словам диктатора, Россия должна продолжать удваивать свои военные усилия в Украине и не обращать внимания на обсуждения усталости противника.

Путин добавил, что Запад "начинает реалистично оценивать ситуацию вокруг Украины" и "менять свою риторику" о необходимости "стратегического поражения" России. Также он сказал, что РФ может "только похвалить" Запад за этот риторический отход от полного поражения России в Украине.

Позже Путин в интервью заявил, что любой исход российско-украинской войны должен быть в пользу РФ и основываться на "реалиях на поле боя". Таким образом он указал на то, что Россия остается приверженной своей изначальной цели - заставить украинское правительство капитулировать, а также уничтожить государственность и армию Украины.

"ISW продолжает оценивать, что теория победы Путина основывается на критическом предположении, что Запад оставит Украину ради победы России либо по собственной воле, либо в ответ на усилия России убедить Запад сделать это, и что далеко не очевидно, что Запад так поступит", - резюмировали аналитики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация