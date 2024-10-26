Путин продолжает считать, что Запад оставит Украину ради победы России, - ISW

В частности, 25 октября после завершения саммита БРИКС в Казани, Путин ответил на вопрос журналиста о том, способствуют ли истощенные украинские войска, западная военная усталость или мощь российских военных - успеху наступательных операций РФ на всем театре военных действий.

По словам диктатора, Россия должна продолжать удваивать свои военные усилия в Украине и не обращать внимания на обсуждения усталости противника.

Путин добавил, что Запад "начинает реалистично оценивать ситуацию вокруг Украины" и "менять свою риторику" о необходимости "стратегического поражения" России. Также он сказал, что РФ может "только похвалить" Запад за этот риторический отход от полного поражения России в Украине.

Позже Путин в интервью заявил, что любой исход российско-украинской войны должен быть в пользу РФ и основываться на "реалиях на поле боя". Таким образом он указал на то, что Россия остается приверженной своей изначальной цели - заставить украинское правительство капитулировать, а также уничтожить государственность и армию Украины.

"ISW продолжает оценивать, что теория победы Путина основывается на критическом предположении, что Запад оставит Украину ради победы России либо по собственной воле, либо в ответ на усилия России убедить Запад сделать это, и что далеко не очевидно, что Запад так поступит", - резюмировали аналитики.