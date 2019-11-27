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Путін закликав росіян не зациклюватися на темі України

Новини » Політика     27.11.2019 - 22:19
Путін закликав росіян не зациклюватися на темі України
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Про це він заявив, спілкуючись з жителями Санкт-Петербурга

Президент Росії Володимир Путін заявив, що росіянам слід зосередитися на своїх проблемах, а не українських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На зустрічі один зі співрозмовників Путіна виклав власні думки з деяких питань, у тому числі про відносини з Україною. У відповідь президент РФ заявив: "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати".

Нагадаємо, 9 грудня має відбутися нормандський саміт у Парижі за участю лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. На зустрічі сторони обговорюватимуть питання розв'язання збройного конфлікту на Донбасі, який підтримується Росією, а також порушать тему переговорів про транзит російського газу через Україну.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Путіна допускають окрему зустріч із президентом України Зеленським на нормандському саміті. За словами помічника російського президента, у лідерів країн буде така можливість, оскільки вони будуть знаходитися в одному приміщенні

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона на нормандському саміті наполягатиме на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу.

Також повідомлялося, що на цій зустрічі президент України Володимир Зеленський буде піднімати питання звільнення всіх українських полонених.

У Путіна допускають окрему зустріч із Зеленським на нормандському саміті У Путіна заявили про переговори щодо повернення обладнання з українських кораблів
Новини України Володимир Путін
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