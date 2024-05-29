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Путин назначил своего бывшего телохранителя на важный государственный пост

Фото: Путин дал телохранителю новую должность (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Путин назначил Алексея Дюмина, который когда-то был его личным телохранителем, секретарем Госсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Госсовет - это орган, ответственный за разработку "стратегических целей и задач внутренней и внешней политики", объединяет кремлевских и правительственных чиновников с депутатами и региональными чиновниками.

Дюмин был переведен в Кремль в качестве помощника президента с должности губернатора Тульской области в результате перестановки, которую 71-летний Путин провел в этом месяце после своей инаугурации на пятый президентский срок.

С 1999 года он служил в личной охране Путина, став одним из его ближайших телохранителей, а однажды заявил, что якобы спас президента от медведя. Дюмин также входит в близкий круг чиновников, играющих с Путиным в хоккей.

Он был заместителем начальника отдела специальных операций российской военной разведки ГРУ, который сыграл важную роль в захвате Путиным Крыма у Украины в 2014 году. Бывший заместитель министра обороны Дюмин находится под международными санкциями за свою роль во вторжении России в Украину.

Государственный совет играл в основном церемониальную роль, пока Путин не укрепил его власть, изменив конституцию в 2020 году, разрешив себе еще два срока, чтобы оставаться президентом до 2036 года.

Повышение Дюмина последовало за решением президента сместить с поста министра обороны давнего союзника Сергея Шойгу. Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России, а Путин назначил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны.

После отставки Шойгу в военном ведомстве России начались аресты высокопоставленных генералов.

Подробнее о перестановках в Кремле читайте в материале РБК-Украина "Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию".

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