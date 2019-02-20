Путін пригрозив заходами у відповідь на розміщення ракет США в Європі

Однак, як запевнив Путін, "першою розміщувати ракети малої і середньої дальності в Європі РФ не має наміру"

Российская Федерация примет "зеркальные и асимметричные меры" в случае размещения ракет США в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, в отношении и тех территорий, где находятся центры принятия решений и применения угрожающих нам ракетных комплексов."

"По своим тактико-техническим действиям, в том числе по подлетному времени, эти вооружения будут соответствовать тем угрозам, которые направлены против России", - сказал Путин и добавил, что первой размещать ракеты малой и средней дальности в Европе Россия не намерена.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

Также РБК-Украина писало, что Пентагон анонсировал новую редакцию обзора противоракетной безопасности.