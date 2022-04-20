Путін про причини війни проти України: нас змусила "трагедія на Донбасі"
Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Президент Росії Володимир Путін назвав причину російського вторгнення в Україну. За його словами, російську сторону нібито до цього змусила "трагедія на Донбасі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Трагедія на Донбасі змусила Росію почати спеціальну військову операцію в Україні", - зазначив Путін.
За його словами, Росія буде діяти послідовно і домагатися того, щоб "життя на Донбасі нормалізувалося". Він також висловив упевненість, що саме Росія нібито принесе мир на Донбас.
Нагадаємо, раніше у Путіна заявляли, що першочерговим завданням війни проти України є нібито знищення "націоналістичних батальйонів".
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