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Путін про причини війни проти України: нас змусила "трагедія на Донбасі"

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Москва, Середа 20 квітня 2022 13:54
Путін про причини війни проти України: нас змусила "трагедія на Донбасі" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін назвав причину російського вторгнення в Україну. За його словами, російську сторону нібито до цього змусила "трагедія на Донбасі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Трагедія на Донбасі змусила Росію почати спеціальну військову операцію в Україні", - зазначив Путін.

За його словами, Росія буде діяти послідовно і домагатися того, щоб "життя на Донбасі нормалізувалося". Він також висловив упевненість, що саме Росія нібито принесе мир на Донбас.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявляли, що першочерговим завданням війни проти України є нібито знищення "націоналістичних батальйонів".

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