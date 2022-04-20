Путін про причини війни проти України: нас змусила "трагедія на Донбасі"

Президент Росії Володимир Путін назвав причину російського вторгнення в Україну. За його словами, російську сторону нібито до цього змусила "трагедія на Донбасі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Трагедія на Донбасі змусила Росію почати спеціальну військову операцію в Україні", - зазначив Путін. За його словами, Росія буде діяти послідовно і домагатися того, щоб "життя на Донбасі нормалізувалося". Він також висловив упевненість, що саме Росія нібито принесе мир на Донбас.