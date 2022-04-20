Путин о причинах войны против Украины: нас вынудила "трагедия на Донбассе"

Президент России Владимир Путин назвал причину российского вторжения в Украину. По его словам, российскую сторону якобы вынудила "трагедия на Донбассе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Трагедия на Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию в Украине", - отметил Путин. По его словам, Россия будет действовать последовательно и добиваться того, чтобы "жизнь на Донбассе нормализовалась". Он также выразил уверенность, что именно Россия якобы принесет мир на Донбасс.