ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин о причинах войны против Украины: нас вынудила "трагедия на Донбассе"

Новина українською →
Москва, Среда 20 апреля 2022 13:54
Путин о причинах войны против Украины: нас вынудила "трагедия на Донбассе" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин назвал причину российского вторжения в Украину. По его словам, российскую сторону якобы вынудила "трагедия на Донбассе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Трагедия на Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию в Украине", - отметил Путин.

По его словам, Россия будет действовать последовательно и добиваться того, чтобы "жизнь на Донбассе нормализовалась". Он также выразил уверенность, что именно Россия якобы принесет мир на Донбасс.

Напомним, ранее у Путина заявляли, что первоочередной задачей войны против Украины является якобы уничтожение "националистических батальонов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Донбасс Война России против Украины
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери