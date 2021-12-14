Путін і президент Фінляндії обговорили ситуацію біля кордонів України

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо і його колега Володимир Путін провели переговори. Вони, зокрема, обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт президента Фінляндії.

Розмова відбулася 13 грудня.

"Головною темою розмови була тривожна ситуація біля кордонів України. Президенти відзначили важливість співпраці для того, щоб ситуацію можна було врегулювати дипломатичним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Президент Фінляндії поговорив з президентом США Джо Байденом перед розмовою з Путіним, уточнили у відомстві.

"У контексті розмови про двосторонні відносини, Саулі Нііністьо розповів Байдену про наріжні камені фінської політики безпеки. Президент Нііністьо зазначив, що цінує політику відкритих дверей НАТО", - йдеться у повідомленні.